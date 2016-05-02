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Банкноту номиналом в 500 евро могут вывести из оборота

02 мая 2016 17:07
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Купюра в 500 евро может стать достоянием истории. По данным финансистов, Европейский центробанк начал выводить такие деньги из оборота.

За три последних месяца количество купюр в 500 евро уменьшилось почти на 20 миллионов экземпляров — это десять миллиардов евро. Причина проста: считается, что банкноты с самым высоким номиналом часто используют в криминальном бизнесе.

На днях состоится заседание Европейского центробанка, где поднимут вопрос об окончательном изъятии таких купюр. К слову, затраты на такую процедуру могут обойтись ЕС в сумму свыше 500 миллионов евро.

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# Экономика # Деньги

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