Банкиры стран СНГ собираются в Минске 5 ноября

Развитие финансовых рынков государств – участников СНГ. Крупнейший в истории Беларуси банковский форум открывается сегодня в Минске. В центре внимания экспертов стран Содружества будет преодоление кризисных явлений мировой экономики, поддержка экспорта и привлечение инвестиций.

Белорусские и зарубежные специалисты планируют обсудить возможности внедрения новых банковских технологий, использование инновационных финансовых сервисов, а также перспективы повышения информационной прозрачности на территории СНГ. К диалогу подключатся представители международных институтов финансового развития, в том числе из Европы и Азии.