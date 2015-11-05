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Банкиры стран СНГ собираются в Минске 5 ноября

05 ноября 2015 08:02
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Развитие финансовых рынков государств – участников СНГ. Крупнейший в истории Беларуси банковский форум открывается сегодня в Минске.  В центре внимания экспертов стран Содружества будет преодоление кризисных явлений мировой экономики, поддержка экспорта и привлечение инвестиций.

Белорусские и зарубежные специалисты планируют обсудить возможности внедрения новых банковских технологий, использование инновационных финансовых сервисов, а также перспективы повышения информационной прозрачности на территории СНГ. К диалогу подключатся представители  международных институтов финансового развития, в том числе из Европы и Азии.

# Экономика # СНГ

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