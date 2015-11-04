Беларусь – Всемирный банк: реализованные и будущие совместные проекты

Новости Беларуси. Беларусь и Всемирный банк обсудили новые направления сотрудничества. Наша страна является членом Всемирного банка более двух десятков лет. За последние два года объем выделенных Беларуси кредитных ресурсов значительно возрос. Дорожное строительство, водоснабжение, образование – это далеко не весь спектр сфер, в которых стороны нашли общий интерес. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ подробнее.

Там где теперь новый проточный резервуар аэротенк, раньше был пруд. Масштабная реконструкция на Брестских городских очистных сооружениях идет четвертый год.

В 2010 Международный банк реконструкции и развития приступил к финансированию строительства сооружения по удалению фосфора и азота из сточных вод. Дело в том, что повышенное содержание этих элементов создает хорошую питательную среду для водорослей. Из-за этого не только загрязнялись пляжи на Балтике, но и затруднялось судоходство. Проект обошелся почти в 2,5 миллиона долларов США.

Вячеслав Бурко, начальник цеха канализации Брестского городского водоканала:

В результате полной реконструкции очистных сооружений сточная вода будет соответствовать требованиям ХЕЛКОМ и национальным нормам по выпуску сточных вод в водоем. Фактически, мы будем улучшать качество воды в реке.

Это только один из пунктов проекта сотрудничества со Всемирным банком по развитию систем водоснабжения и водоотведения. Его результат: 300 тысяч человек из 20 районов страны должны быть надежно обеспечены чистой водой.

Еще одно направление – комплексная программа в области жилищно-коммунального хозяйства – строительство в Гродно завода по механической сортировке отходов.

Александр Зеневич, директор государственного предприятия «Белкомтехинвест»:

Проект этого предприятия был разработан с учетом двух очередей. Первая очередь – это строительство мусоросортировки, вторая – производство альтернативного топлива. Планируется завершить этот объект в июне-июле 2016 года.

Другой не менее важный проект – дорожное строительство. В рамках его идет усовершенствование и модернизация автомагистралей между Минском и Гомелем и Минском и Гродно. Из двухполосной дороги делают четырехпололосную с новыми остановками и переходами. В сумме без малого 150 километров современной автомагистрали. Это должно снизить транспортные издержки пользователей и сохранить до десятка человеческих жизней в год. Кроме того в столице создадут Центр транспортной поддержки для автомобилистов.

Марат Капустик, заместитель начальника управления подрядных работ РУП «Минскавтодор-центр»:

Информация будет стекаться в единый центр, где операторами будет производиться регулировка, и по средствам знаков переменной информации до водителей будет доводиться та или иная информация о том, что на этой дороге закрыто движение, ведутся ремонтные работы, пробка , объезд.

Наша страна начала сотрудничать со Всемирным банком в 1992. За это время выделено больше миллиарда долларов США кредитных ресурсов. Профинансирован десяток белорусских проектов. Лесная отрасль, экология, энергоэффективность и повышение качества услуг – направления самые разные. Но главная цель всех программ Всемирного банка – ускорение экономического роста без ущерба для окружающей среды и новые возможности для жителей планеты.

Ян Чул Ким, глава представительства Всемирного банка в Беларуси:

Работаем с Беларусью более 20 лет. Наше взаимодействие направлено на улучшение качества инфраструктуры. В последние годы мы расширяем нашу деятельность и находим новые области сотрудничества. Они касаются прежде всего образования, здравоохранения, системы социальной защиты населения.

В планах и новые проекты сотрудничества со Всемирным банком. Их сегодня обсуждали в Совете Республики. Один из них – повышение конкурентоспособности экономики нашей страны. Это и улучшение деловой среды, и привлечение инвестиций, и поддержка предпринимательства.

Валерий Полховский, финансовый аналитик:

Сотрудничество с такой организацией, как Всемирный банк, уважаемой в инвесторских кругах, это, безусловно, позитив для любой экономической системы. Зачастую можно реализовывать инфраструктурные проекты при поддержке финансирования. Плюс, когда вы сотрудничаете с банком, он всегда дает оценку состояния экономики, которая может оказаться положительным сигналом для иностранных инвесторов.

К слову, согласно рейтингу Всемирного банка по условиям ведения бизнеса наша страна заняла 44 место из 189 и вошла в 30 процентов лучших.