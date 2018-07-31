Александр Лукашенко и Анатолий Исаченко обсудили развитие Борисовского и Молодечненского районов

Новости Беларуси. Средняя урожайность зерновых в 2018 году составляет 29 центнеров с гектара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О ходе уборочной кампании доложил Президенту губернатор Минской области

При этом наивысшая наблюдается как раз в Минской области. Здесь лидирует Несвиж – аграрии собирают почти 40 центнеров с гектара. Регион в этом смысле один из наиболее показательных и действительно может служить лакмусовой бумажкой в эффективности выращивания и сбора зерновых культур. Самый весомый вклад в общий каравай сделан пока на юге области.