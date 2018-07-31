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Новости экономики за 31.07.2018

31 июля 2018 16:50
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Новости Беларуси. Банки больше не смогут в одностороннем порядке увеличивать проценты по кредитам, запрет на имитацию чужого фирменного стиля прописали в законе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Национальный аэропорт устанавливает рекорд по количеству обслуженных пассажиров.

Банки в Беларуси больше не смогут в одностороннем порядке увеличивать проценты по кредитам

Национальный банк подтвердил решимость до конца года ещё снизить ставку рефинансирования

Новости экономики за 31.07.2018-1

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ПОД ЗАЩИТОЙ

В Беларуси вводится запрет на имитацию чужого фирменного стиля. В новой редакции закона, который вступает в силу 3 августа, детализирован перечень форм недобросовестной конкуренции. Теперь производитель, разработавший фирменный стиль и вложивший средства в его продвижение может рассчитывать на всестороннюю защиту в случае, если кто-то хочет воспользоваться результатами его труда. Запрет на имитацию позволяет обратиться в антимонопольный орган, который и будет принимать решение по каждому факту.

Новости экономики за 31.07.2018-4

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА

Минский автомобильный завод увеличил продажи в России. В июне число регистраций новых машин взлетело почти на четверть, что позволило минчанам оказаться в тройке лидеров роста. В целом доля МАЗов на российском рынке незначительно снизилась, но это, впрочем, не мешает в условиях жесткой конкуренции уверенно удерживать седьмое место по количеству продаж.

Новости экономики за 31.07.2018-7

РЕКОРДНЫЙ ВЫЛЕТ

Национальный аэропорт Минск поставил рекорд по количеству пассажиров. Впервые в истории воздушной гавани, за неполный месяц было обслужено более 500 тысяч человек. Всего же, с начала текущего года услугами аэропорта воспользовались без малого два с половиной миллиона пассажиров. Это на 8 с половиной процентов больше, чем за аналогичный период 2017 года.

# Экономическая рубрика # Экономика # Фотофакт

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