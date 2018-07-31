Новости экономики за 31.07.2018

Новости Беларуси. Банки больше не смогут в одностороннем порядке увеличивать проценты по кредитам, запрет на имитацию чужого фирменного стиля прописали в законе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Национальный аэропорт устанавливает рекорд по количеству обслуженных пассажиров. Банки в Беларуси больше не смогут в одностороннем порядке увеличивать проценты по кредитам Национальный банк подтвердил решимость до конца года ещё снизить ставку рефинансирования

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ПОД ЗАЩИТОЙ В Беларуси вводится запрет на имитацию чужого фирменного стиля. В новой редакции закона, который вступает в силу 3 августа, детализирован перечень форм недобросовестной конкуренции. Теперь производитель, разработавший фирменный стиль и вложивший средства в его продвижение может рассчитывать на всестороннюю защиту в случае, если кто-то хочет воспользоваться результатами его труда. Запрет на имитацию позволяет обратиться в антимонопольный орган, который и будет принимать решение по каждому факту.

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА Минский автомобильный завод увеличил продажи в России. В июне число регистраций новых машин взлетело почти на четверть, что позволило минчанам оказаться в тройке лидеров роста. В целом доля МАЗов на российском рынке незначительно снизилась, но это, впрочем, не мешает в условиях жесткой конкуренции уверенно удерживать седьмое место по количеству продаж.