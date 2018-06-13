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Более 200 самосвалов планирует поставить в Узбекистан «БелАЗ»

13 июня 2018 13:02
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Новости Беларуси. «БелАЗ» планирует поставить в Узбекистан около 200 самосвалов. Это стало известно 13 июня на встрече деловых кругов двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 200 самосвалов планирует поставить в Узбекистан «БелАЗ»-1

Здесь собрались представители 15 узбекских компаний, а также 130 белорусских бизнесменов. Наиболее перспективные направления для сотрудничества – сфера высоких технологий, сельское хозяйство, фармацевтика и взаимные инвестиции.

Более 200 самосвалов планирует поставить в Узбекистан «БелАЗ»-3

Кроме того, Узбекистан приглашает белорусских партнеров в научно-производственные кластеры. Стороны уверены, что нынешний визит в Беларусь представительной парламентской делегации будет способствовать укреплению двусторонних отношений.

Более 200 самосвалов планирует поставить в Узбекистан «БелАЗ»-5

Петр Пархомчик, генеральный директор ОАО «БелАЗ»:
За, допустим, 2017-2018 год подписаны небывалые, самые большие контракты, исполнение которых необходимо провести за два года – за 2017-2018. Количество машин, которые мы должны поставить, составляет 260 единиц. Для примера скажу:  примерно такое количество мы производили суммарно за 8 лет нашей жизни.

Более 200 самосвалов планирует поставить в Узбекистан «БелАЗ»-7

Сегодня на рынке Узбекистана работает 26 предприятий с участием белорусского капитала. Стартовал ряд проектов с серьезными перспективами. Например, по созданию СП и по поставкам машинокомплектов дорожно-строительной техники белорусских марок.

# Беларусь-Узбекистан # Петр Пархомчик

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