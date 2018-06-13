Более 40% поступлений в бюджет Минска – от малого и среднего бизнеса

Новости Беларуси. В Минске растет число малых и средних предприятий. Только в Парке высоких технологий почти на четверть увеличился список резидентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тенденции обсудили 13 июня на первом заседании совета по развитию предпринимательства при Мингорисполкоме. Власть и бизнес рассмотрели вопросы оформления аренды и освобождения предпринимателей от дополнительных выплат по результатам проверок. Сегодня от малого и среднего бизнеса в городской бюджет поступает около 40 % средств. Это больше, чем в целом по стране.

Николай Рогащук, председатель комитета экономики Мингорисполкома:

Декреты (и седьмой «О развитии предпринимательства», и восьмой о ПВТ, цифровизации) дали дополнительный толчок к тому, чтобы этот сектор развивался. Можно сказать, что за первый квартал зарегистрировано более 4000 новых малых и средних предприятий в Минске.

Владимир Карягин, председатель Республиканской конфедерации предпринимательства:

Предприниматели обращаются по разным конфликтам, нерешенным вопросам. Мы имеем возможность на подачу работать с советом республиканского уровня. Ну а тот обладает и правом законодательной инициативы.