В Беларуси завершается подготовка почвы под будущие лесопосадки

Восстановить лес на буреломных участках после июльского урагана. В Беларуси продолжается выполнение поручения главы государства. В самых пострадавших регионах завершается подготовка почвы под будущие лесопосадки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выращено около 35 миллионов саженцев деревьев. Это рекордный показатель. К слову, Беларусь входит в десятку самых лесных государств Европы. На одного жителя приходится гектар леса, в то время как среднемировой показатель на человека составляет лишь половина гектара. «Зеленое богатство» на карте страны – это около 42 % всей территории. И с каждым годом белорусский лес только прибавляет: площадь массива выросла до 9,07 миллиона гектаров.

Виктор Звертовский, заместитель начальника управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси:

Увеличилась доля спелых лесов. В 1994 году было 350 тысяч гектар, или 4,7 %. Сейчас составляет 1,7 миллиона гектаров, то есть 21,3 %. Это, в свою очередь, увеличивает потенциал для возможности заготовки древесины.

Уже в 21 марта в Беларуси стартует всенародная акция «Дай лесу новае жыццё!» Продлится она по 12 апреля. Добрая инициатива охватит все уголки страны. Но основной фронт работ предстоит выполнить в наиболее пострадавшей от непогоды Гомельской и Могилевской областях. Всего под посадку отведено более 6,5 тысяч гектаров.