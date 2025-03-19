Арина Соболенко узнала первую соперницу на турнире WTA-1000 в Майами

В США стартовал хордовый турнир категории WTA-1000, участие в котором принимает и первая ракетка мира Арина Соболенко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска начнет борьбу сразу со второго круга, где ее соперницей станет представительница Болгарии Виктория Томова. Девушка в 1/64 финала женского одиночного разряда преодолела в трех сетах американку Кэти Макнэлли – 6:3, 2:6, 6:3. Матч продолжался 2 часа 16 минут. Соболенко и Томова уже встречались в 2016 году на турнире в Будапеште, где сильнее была болгарка. Как окажется в этот раз, узнаем 21 марта.