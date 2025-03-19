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«Динамо-Минск» завершил домашнюю серию регулярного сезона КХЛ

19 марта 2025 11:42
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Хоккеисты минского «Динамо» не сумели прервать серию поражений. В последнем домашнем матче регулярки «зубры» уступили «Сочи», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Уже с первых минут гости стали показывать свой характер, распечатав ворота Василия Демченко, а во втором удвоив преимущество. Ответить обидчикам и подарить шанс на победу белорусы смогли лишь в заключительном отрезке. По шайбе забросили Сэм Энас и Вадим Шипачев. Но за несколько секунд до финальной сирены «леопарды» вновь вышли вперед. Четвертое поражение кряду – 2:3. Тем самым подопечные Дмитрия Квартальнова остаются на 5-й строчке Запада. Следующий матч «Динамо» проведет 21 марта уже на выезде против московского ЦСКА.

# Хоккей

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