17 пострадавших от укусов клещей зарегистрировано в Беларуси с начала 2025-го

Ежегодно с приходом весны и первых теплых дней в Беларусь активизируются клещи. Уже есть первые потерпевшие от их укусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В марте за помощью к медикам обратились около 20 человек. Как отмечают специалисты, в наших лесах обитают 12 видов клещей. Укусы некоторых из могут быть опасными для здоровья человека.

Татьяна Волкова, заместитель генерального директора по научной работе НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам:

В Национальной академии наук мы работаем с клещами и с Иксодес Рицинус – это наиболее распространенный и патогенный, активно нападающий клещ на человека. Мы выделили вирус клещевого энцефалита. То есть это достаточно тяжелый вирус, который является особо опасной инфекцией, которая приводит к воспалению оболочек головного мозга, порезам, параличам. Это достаточно необратимые явления для человека, которые достаточно опасны, потом трудно восстанавливаются. И бывают даже смертельные случаи.

Чтобы обезопасить себя от неприятных укусов и клещевого энцефалита, врачи советует сделать прививку. Сезон активности клещей начинается при температуре воздуха от 0 до +5 градусов и выше. В последние годы мягкие зимы привели к тому, что их численность возросла. В 2024-м было зарегистрировано более 25 тысяч обращений за медицинской помощью по поводу укусов клеща.