Белорусские хоккеисты отметились результативными действиями в НХЛ

Алексей Протас стал рекордсменом НХЛ среди белорусов за один сезон. Ночью с 18 на 19 марта форвард помог «Вашингтону» обыграть «Детройт» со счетом 4:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

24-летний игрок отдал две результативные передачи. И тем самым обновил высшее достижение по очкам за один регулярный чемпионат. Теперь у Протаса 61 балл. Он обошел Егора Шаранговича.

Дилан Строум, игрок ХК «Вашингтон»:

Этот парень невероятен, настоящий монстр. А ведь он даже не играет в большинстве, но все равно настрелял 60 очков. Хорошо владеет шайбой, здорово действует у бортов. А его пас на Дюбуа из-за наших ворот – Протас отдавал не глядя! Повезло, что такой хоккеист есть в нашей команде.

Второе очко в сильнейшей лиге планеты набрал Артем Левшунов. Защитник «Чикаго» ассистировал партнеру в проигранном поединке «Сиэтлу» – 2:6. Также результативная передача на счету Владислава Колячонка. Но «Питтсбург» тоже был бит. На сей раз «Нью-Йорк Айлендерс» – 2:4.