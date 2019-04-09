Банк развития намерен выпустить еврооблигации, номинированные в долларах

Новости Беларуси. На этой неделе начинается роад-шоу размещения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В декабре 2018 года наблюдательный совет Банка развития утвердил основные показатели работы на 2019 год. В соответствии с ними банк запланировал привлечь на внешних рынках ресурсы в объеме не менее 380 миллионов евро в эквиваленте. Банк финансирует ряд инфраструктурных проектов в рамках госпрограмм, осуществляет кредитную поддержку белорусского экспорта и участвует в программе развития малого и среднего бизнеса.