Новые тарифы на городские и пригородные пассажироперевозки в Минской области начнут действовать с 17 декабря

Новости Беларуси. Тарифы на городские и пригородные перевозки пассажиров автомобильным транспортом повышены в Минской области. Соответствующее решение принято Миноблисполкомом.

В частности, стоимость проезда на обычных и скоростных маршрутах в регулярном сообщении составит 45 копеек за одну поездку, на экспрессных – 55 копеек. Утверждены и новые размеры тарифов на проезд в пригородном автомобильном транспорте: стоимость километра на обычных маршрутах составит 6 копеек, на скоростных маршрутах – 6, а на экспрессных маршрутах – 9 копеек.

Новые тарифы начнут действовать с 17 декабря, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.