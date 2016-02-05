Новости Беларуси. Автоматизированная система счетов-фактур будет внедрена в Беларуси. Такое нововведение, с одной стороны, для плательщиков НДС упростит администрирование, а с другой — повысит эффективность контроля. Этот доходный источник формирует около четверти бюджета.

О планах Министерства по налогам и сборам на 2016 год и итогах работы в прошлом — говорили сегодня, 5 февраля, в Минске на коллегии ведомства. Здесь отметили, что сейчас налоговые органы будут уделять особое внимание тому, чтобы возрастало число добровольных поступлений в бюджет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Наливайко, министр по налогам и сборам Республики Беларусь:

Это в целом стратегия работы налоговых органов, чтобы рост поступления осуществлялся не за счет штрафных санкций, а за счет добровольных поступлений. В то же время, если это недобросовестные плательщики, то возрастает количество информационных систем, программных продуктов, которые позволяют и облегчают работу по выявлению такого рода плательщиков, и по привлечению их к уплате налогов. По итогам прошлого года более 70% доходной части бюджета сформировано за счет доходов, контролируемых налоговыми органами.