Новости Беларуси. Белорусские оптовые базы готовы обеспечить запросы индивидуальных предпринимателей. В республике налажена работа нескольких десятков таких организаций. Они есть в каждом областном центре. В основном там представлены товары белорусского производства. Но, как отмечают специалисты, поставщики будут учитывать предпочтения заказчиков и готовы поставлять товары из ближнего и дальнего зарубежья.

При покупке товара на оптовой базе предприниматель получает полный пакет сопроводительных документов, который гарантирует качество и безопасность товара. Работа по такой схеме ведется во многих странах, отмечают специалисты. В Беларуси ввели обязательную сертификацию товаров, чтобы соответствовать техническому регламенту Таможенного Союза «Об обеспечении безопасность продукции легпрома», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Гусева, начальник управления потребительского рынка непродовольственных товаров Министерства торговли Республики Беларусь:

Из более чем триллиона рублей товаров, поставленных на потребительский рынок, почти 200 миллиардов — это тоже непродовольственные товары. То есть 1/5 часть. И такая тенденция пока сохранилась в этом году. Надеемся, что все-таки заявок будет больше, потому что все товары, которые реализуют оптовые базы, они сопровождаются всеми необходимыми документами, подтверждающими легальность приобретения, качество товаров, то есть для продажи на внутреннем рынке они совершенно безопасны.