Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев встретился с премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым

Новости Беларуси. Странам Содружества Независимых Государств в условиях экономических трудностей необходимо объединить усилия в финансовой сфере. Об этом заявил исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев по итогам встречи с премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым. Это обусловлено непростой ситуацией в мире, ослаблением национальных валют и санкциями, которые были наложены на Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы всегда поддерживали и будем поддерживать Содружество, всегда будем способствовать его развитию. Конечно, наступают периоды времени, когда требуется сделать определенные осмысления, может быть, какую-то модернизацию. Но то, что касается его статуса, его правосубъектности, его основополагающих уставных требований у нас не подвергается сомнению.

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ:

Беларусь всегда занимала и занимает активную роль в экономическом сотрудничестве. Многократно возглавляла Содружество независимых государств как председатель. На белорусской площадке проходили многочисленные форумы.