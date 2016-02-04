Прямой эфир

Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев встретился с премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым

04 февраля 2016 17:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Странам Содружества Независимых Государств в условиях экономических трудностей необходимо объединить усилия в финансовой сфере. Об этом заявил исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев по итогам встречи с премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым. Это обусловлено непростой ситуацией в мире, ослаблением национальных валют и санкциями, которые были наложены на Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
Мы всегда поддерживали и будем поддерживать Содружество, всегда будем способствовать его развитию. Конечно, наступают периоды времени, когда требуется сделать определенные осмысления, может быть, какую-то модернизацию. Но то, что касается его статуса, его правосубъектности, его основополагающих уставных требований у нас не подвергается сомнению.

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ:
Беларусь всегда занимала и занимает активную роль в экономическом сотрудничестве. Многократно возглавляла Содружество независимых государств как председатель. На белорусской площадке проходили многочисленные форумы.

# Экономика # СНГ # Сергей Лебедев # Андрей Кобяков

Другие новости рубрики

Все новости
Странам СНГ в условиях экономических трудностей необходимо объединить усилия в финансовой сфере – Сергей Лебедев
04 февраля 2016 13:41

Странам СНГ в условиях экономических трудностей необходимо объединить усилия в финансовой сфере – Сергей Лебедев

Эффективность борьбы с лжепредпринимательством и уклонением от уплаты налогов поможет повысить Указ №14
03 февраля 2016 14:06

Эффективность борьбы с лжепредпринимательством и уклонением от уплаты налогов поможет повысить Указ №14

Подросток из Столина подозревается в хищениях денег с карточек пользователей соцсетей
03 февраля 2016 09:53

Подросток из Столина подозревается в хищениях денег с карточек пользователей соцсетей