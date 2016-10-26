Августовский канал без виз: 26 октября открылся туристско-информационный центр в Гродно

Новости Беларуси. Границы формальностей стёрты. В Гродненской области начал действовать безвизовый режим на территории Августовского канала. Путешественников об этом информируют специальные дорожные знаки.

Для посещения парка иностранцам теперь нужен паспорт и документ на право посещения зоны отдыха.

И уже 26 октября Августовский канал встречал первых туристов из Польши. Как и было обещано, они пересекли границу без визы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Господин Ежи Лещиньский пешком перешёл через мост над Августовским каналом, который не просто соединяет два берега, но и две страны. Польский гость уже бывал в Беларуси, но 26 октября впервые без лишних формальностей прошёл пограничный контроль.

Ежи Лещиньский, маршалок Подлясского воеводства (Польша):

Это документ, по которому я въехал как первый турист в безвизовую зону Республики Беларусь

Августовский канал на 102 километра растянулся по территориям Беларуси и Польши.

Господин Ежи признаётся: в Подлясском воеводстве он очень любит бывать на этом водном объекте. А вот оценить красоту белорусского пейзажа возможность представилась только сейчас.

Ежи Лещиньский:

Я очень рад, что я как первый турист смог в безвизовом режиме пересечь границу на Августовском канале. Мы сегодня плавали на тримаране по этому памятнику истории. Была прекрасная погода, было солнце. У меня прекрасные впечатления, я очень доволен.

Августовский канал изначально был построен по экономическим соображениям: для поставки товаров.

Причем в мире существует всего три подобных гидротехнических объекта: в Великобритании, Швеции и здесь, на белорусско-польской территории. Сегодня, когда уникальный канал доступен туристам в режиме «без визы», для Гродненской области открылись новые возможности.

Владимир Кравцов, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:

Нам дан период до конца 2017 года. Мы вот за это время должны наработать ещё предложения по дальнейшему развитию не только этих пунктов пропуска, о которых мы сегодня говорим. Но и задействовать наши возможности в железнодорожном сообщении и возможности нашего аэропорта. Лоукост, путешествия, туристы.

Всю необходимую информацию о возможностях безвизовой зоны иностранные туристы теперь смогут узнать в интернете – создан специальный сайт.

А помогут во всём разобраться специалисты туристско-информационных центров.

Один из них, польский, сегодня заработал в Гродно. На очереди открытие белорусского центра в Белостоке.

Господин Ежи Лещиньский говорит, что ещё не раз воспользуется безвизовым режимом и оценит достопримечательности запада Беларуси. Как и другие иностранные туристы, которые уже зарегистрировались на сайте.