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Белорусские ткани будут экспортировать в Японию

26 октября 2016 13:31
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Новости Беларуси. Отечественный легпром выходит на рынок страны Восходящего солнца. Впервые белорусские ткани будут поставлены в Японию. Среди перспективных направлений для экспорта – США, Бразилия, Израиль. Вопросы поставок продукции Беллегпрома в эти страны – в активной разработке. Кроме того, широкие возможности открываются по сотрудничеству с Турцией.

К слову,

сейчас 57% продукции отечественной швейной промышленности поставляется за рубеж.

А показатель экспорта в этом году увеличился на 8% по сравнению с предыдущим, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Фатих Метин, заместитель министра экономики Турецкой Республики:
В Турции текстильная отрасль – это локомотив экспорта. У Беларуси и нашей страны замечательные отношения. Объем двустороннего товарооборота около 400 миллионов долларов. И наша совместная цель – увеличить эту цифру до 1 миллиарда. До интервью я пообщался с представителями турецких фирм. Говорят, что к ним проявляют интерес. Также я отметил некоторые белорусские компании. Думаю, вскоре мы заключим взаимовыгодные контракты.

# Экономика # Экспорт

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