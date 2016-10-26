Белорусские ткани будут экспортировать в Японию

Новости Беларуси. Отечественный легпром выходит на рынок страны Восходящего солнца. Впервые белорусские ткани будут поставлены в Японию. Среди перспективных направлений для экспорта – США, Бразилия, Израиль. Вопросы поставок продукции Беллегпрома в эти страны – в активной разработке. Кроме того, широкие возможности открываются по сотрудничеству с Турцией.

К слову,

сейчас 57% продукции отечественной швейной промышленности поставляется за рубеж.

А показатель экспорта в этом году увеличился на 8% по сравнению с предыдущим, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Фатих Метин, заместитель министра экономики Турецкой Республики:

В Турции текстильная отрасль – это локомотив экспорта. У Беларуси и нашей страны замечательные отношения. Объем двустороннего товарооборота около 400 миллионов долларов. И наша совместная цель – увеличить эту цифру до 1 миллиарда. До интервью я пообщался с представителями турецких фирм. Говорят, что к ним проявляют интерес. Также я отметил некоторые белорусские компании. Думаю, вскоре мы заключим взаимовыгодные контракты.