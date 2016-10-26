Представитель Всемирного банка о Беларуси: в нашем рейтинге – одна из наиболее динамично развивающихся стран в мире

Новости Беларуси. Всемирный банк увидел резкое потепление в деловом климате Беларуси. Наша страна в рейтинге стран с наиболее благоприятными условиями для ведения бизнеса п

однялась сразу на 13 позиций и заняла 37 место среди 190 экономик мира.

В табеле о рангах Беларусь соседствует с партнерами по Евразийскому экономическому союзу. Казахстан занимает 35 место, Армения – 38, Россия – 40.

В рейтингах Всемирного банка Беларусь участвует с 2007 года. Тогда мы находились на 129 строчке.

Ян Чул Ким, Глава Представительства Всемирного банка в Республике Беларусь:

Беларусь – одна из наиболее динамично развивающихся стран в мире, что касается перемещения вверх в рейтинге Всемирного банка. Кроме того, сейчас Беларусь относится к странам со средним уровнем дохода, но она входит в пятерку ведущих стран мира, что касается самого рейтинга.

Владимир Зиновский, министр экономики Республики Беларусь:

50 – 37. Но это не значит, что мы завтра войдём в 30 или или будем на 25 месте.

Надо понимать, что каждая страна развивается, каждая страна улучшает свои позиции. Поэтому очень много нужно сделать для того, чтобы войти в эту 30. И это не одномоментный результат, это труд и движение вперед вместе: и бизнеса, и государства, которое предоставляет государственные услуги.

В Министерстве экономики также отметили, что в ближайшее время готовятся законопроекты по оценке регулирующего воздействия на бизнес, а также по упрощению системы налогообложения. Это приведет к улучшению наших позиций в рейтинге Всемирного банка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.