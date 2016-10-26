Новости экономики за 26.10.2016

Новости Беларуси. Государство упростит ведение строительного бизнеса. Перейти от обязательных торгов при выборе подрядчика к переговорам компаниям позволит Указ Президента. Какие преимущества новый принцип даёт строителям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ОТ ТОРГОВ К ПЕРЕГОВОРАМ

Новый документ как минимум сэкономит время, и, безусловно, позволит самостоятельно определять исполнителя по соотношению цена-качество, а не просто по самой низкой цене на торгах.

Аналогичный принцип будет использован и при закупке материалов для строительства.

Причем данная норма распространяется и на государственные компании, которые могут привлекать к процедурам закупки свои дочерние предприятия.

Стоит отметить, что новые правила не действуют при строительстве жилья.

Виктория Манова, начальник Главного управления экономики и внешнеэкономической деятельности Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Новый указ у нас в основном направлен на регулирование правовых отношений, касающихся использования бюджетных средств. А так же средств, касающихся государственных организаций и организаций с долей собственности государства в основном фонде.

ТКАНОЕ ДЕЛО

Японское кимоно сошьют из белорусской ткани.

Отечественный производитель впервые подписал контракт на поставку текстиля в Японию.

Сумма договора не разглашается, при этом эксперты отмечают существенное улучшение качества материала после обновления оборудования. Среди потенциальных заказчиков и итальянские модельеры, которые приехали в Минск, чтобы лично изучить процесс производства и отобрать образцы тканей.

Николай Ефимчик, председатель концерна «Беллегпром»:

Ранее мы с Японией не работали. Кроме того, увеличиваем поставки в дальнюю дугу. Это США, Бразилия – такие страны, которых в принципе раньше в списках не было. Кстати, и Израиль в том числе.

ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХОЛКИ

Приятная новость для собаководов.

Налог на содержание их питомцев снизят и отвяжут от размера собаки.

Если сегодня хозяева платят от 0,5 до 1,5 базовых величин, в зависимости от холки, то

в 2017 ставка будет единой, не более 30% базовой.

Исключение составят опасные породы. Конкретную сумму определит местная власть.

ОШИБКА ПЛАТЕЛЬЩИКА

Банк исправит ошибку клиента при интернет-платеже. В случае, если вы

некорректно ввели номер расчетного счета либо телефона при виртуальной оплате, деньги либо вернут, либо доставят нужному адресату.

Правда, для этого придется написать заявление или предоставить в банк номер транзакции. Самый надежный вариант – проверять реквизиты прежде, чем подтверждать оплату. Именно такую опцию предлагает система «Расчет», через которую сегодня осуществляется большинство безналичных платежей.

Белорусский рубль сегодня уступил относительно корзины валют.

Доллар укрепился несущественно. На четверг его курс составит 1 рубль 90 копеек. Евро также набрал 3/4 копейки. Завтра по Нацбанку – 2,07.

Российская валюта подешевела на несколько пунктов. За 100 российских можно купить 3 рубля и 5 копеек белорусских.