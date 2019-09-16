Аттракционы, ремесла и продукты по сниженным ценам. Праздник урожая «Дожинки» прошёл в Дзержинском районе

Новости Беларуси. Праздник урожая в Петковичах. Дзержинский район отметил ежегодный фестиваль тружеников села «Дожинки», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Мероприятие развернулось около обновленного Дома культуры, окрашенного в цвета местного предприятия. Гостям праздника подготовили немало интересных зон – библиотечную экспозицию с историей агрогородка, детские игровые площадки и аттракционы, праздничная ярмарка – гостям предлагали купить сувениры ручной работы, мясную и овощную продукцию по сниженным ценам.

Главной частью программы стало награждение лучших работников сельских хозяйств района. Дзержинщина вошла в число лидеров Минщины как по общему намолоту зерна, так и по урожайности.





Игорь Евсеев, помощник Президента - инспектор по Минской области:

Минская область – это флагман республики по производству сельхозпродукции. Глава государства поставил задачу, чтоб мы взяли больше урожая, заготовили больше кормов. Так как, возможно, придется оказывать где-то помощь и другим областям.

Николай Артюшкевич, председатель Дзержинского райисполкома:

Итоги уборочной кампании нас удовлетворяют, потому что мы прибавили в этом году на 9,5 тысяч тонн зерна, получили 91 630 тонн зерна.

Юрий Климов, директор ОАО «Крутогорье-Петковичи»:

У нас все намолотили более тысячи тонн зерна. Есть у нас передовик, который намолотил более 2 тысяч. Мы стараемся, чтобы у нас никто не выделялся, чтобы у всех были достойные намолоты и достойная зарплата.



Добавит к показателю урожая Дзержинского района зерно кукурузы, его в этом году намолотили на 31 тысячу тонн. Сейчас район работает над тем, чтобы заложить мощный фундамент урожая на следующий год. Уже посеян рапс, полным ходом идет сев озимых зерновых.