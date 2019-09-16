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Аттракционы, ремесла и продукты по сниженным ценам. Праздник урожая «Дожинки» прошёл в Дзержинском районе

16 сентября 2019 18:19
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Новости Беларуси. Праздник урожая в Петковичах. Дзержинский район отметил ежегодный фестиваль тружеников села «Дожинки», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Аттракционы, ремесла и продукты по сниженным ценам. Праздник урожая «Дожинки» прошёл в Дзержинском районе-1

Аттракционы, ремесла и продукты по сниженным ценам. Праздник урожая «Дожинки» прошёл в Дзержинском районе-3

Мероприятие развернулось около обновленного Дома культуры, окрашенного в цвета местного предприятия. Гостям праздника подготовили немало интересных зон – библиотечную экспозицию с историей агрогородка, детские игровые площадки и аттракционы, праздничная ярмарка – гостям предлагали купить сувениры ручной работы, мясную и овощную продукцию по сниженным ценам.

Аттракционы, ремесла и продукты по сниженным ценам. Праздник урожая «Дожинки» прошёл в Дзержинском районе-6

Аттракционы, ремесла и продукты по сниженным ценам. Праздник урожая «Дожинки» прошёл в Дзержинском районе-8

Аттракционы, ремесла и продукты по сниженным ценам. Праздник урожая «Дожинки» прошёл в Дзержинском районе-10

Главной частью программы стало награждение лучших работников сельских хозяйств района. Дзержинщина вошла в число лидеров Минщины как по общему намолоту зерна, так и по урожайности.

Аттракционы, ремесла и продукты по сниженным ценам. Праздник урожая «Дожинки» прошёл в Дзержинском районе-13



Игорь Евсеев, помощник Президента - инспектор по Минской области:
Минская область – это флагман республики по производству сельхозпродукции. Глава государства поставил задачу, чтоб мы взяли больше урожая, заготовили больше кормов. Так как, возможно, придется оказывать где-то помощь и другим областям.

Аттракционы, ремесла и продукты по сниженным ценам. Праздник урожая «Дожинки» прошёл в Дзержинском районе-15

Николай Артюшкевич, председатель Дзержинского райисполкома:
Итоги уборочной кампании нас удовлетворяют, потому что мы прибавили в этом году на 9,5 тысяч тонн зерна, получили 91 630 тонн зерна.

Аттракционы, ремесла и продукты по сниженным ценам. Праздник урожая «Дожинки» прошёл в Дзержинском районе-18

Юрий Климов, директор ОАО «Крутогорье-Петковичи»:
У нас все намолотили более тысячи тонн зерна. Есть у нас передовик, который намолотил более 2 тысяч. Мы стараемся, чтобы у нас никто не выделялся, чтобы у всех были достойные намолоты и достойная зарплата.

Добавит к показателю урожая Дзержинского района зерно кукурузы, его в этом году намолотили на 31 тысячу тонн. Сейчас район работает над тем, чтобы заложить мощный фундамент урожая на следующий год. Уже посеян рапс, полным ходом идет сев озимых зерновых.

Аттракционы, ремесла и продукты по сниженным ценам. Праздник урожая «Дожинки» прошёл в Дзержинском районе-21

Всего в Минской области без кукурузы собрано около 1 миллиона 700 тысяч тонн зерна. Сейчас в области идет активный сбор картофеля и сахарной свеклы.

# Сельское хозяйство # Экономика # Игорь Евсеев # Николай Артюшкевич # Юрий Климов # Фотофакт

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