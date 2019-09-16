Прямой эфир

Беларусь принимает участие в 63-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене

16 сентября 2019 12:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 63-я сессия Генеральной конференции МАГАТЭ открывается 16 сентября в штаб-квартире агентства в Вене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь принимает участие в 63-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене-1

Там организации-партнеры Международного агентства по атомной энергии представят 44 экспозиции, посвященные различным аспектам ядерной науки и техники. Среди них будет и стенд Беларуси, который расскажет о готовности инфраструктуры нашей атомной электростанции. В Вене белорусскую делегацию возглавляет заместитель министра энергетики Михаил Михадюк.

Беларусь принимает участие в 63-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене-4

Во время сессии Генеральной конференции участники обсудят широкий спектр вопросов, среди которых повышение эффективности гарантий и более широкое использование ядерной науки и технологий. Не останутся без внимания и механизмы применения гарантий МАГАТЭ на Ближнем Востоке и в КНДР, а также вопросы, касающиеся радиационной безопасности и путей укрепления деятельности агентства в области технического сотрудничества.

Беларусь принимает участие в 63-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене-7

# АЭС в Беларуси # Экономика # Михаил Михадюк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко о налоговом манёвре: «Не будем же мы постоянно на коленях ползать перед своим старшим братом»
16 сентября 2019 11:23

Александр Лукашенко о налоговом манёвре: «Не будем же мы постоянно на коленях ползать перед своим старшим братом»

IT, продукты питания, техника. Какие перспективы есть у сотрудничества Беларуси с ОАЭ
13 сентября 2019 21:10

IT, продукты питания, техника. Какие перспективы есть у сотрудничества Беларуси с ОАЭ

Как за один сезон собрать два урожая зелёного горошка
13 сентября 2019 20:38

Как за один сезон собрать два урожая зелёного горошка