Беларусь принимает участие в 63-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене

Там организации-партнеры Международного агентства по атомной энергии представят 44 экспозиции, посвященные различным аспектам ядерной науки и техники. Среди них будет и стенд Беларуси, который расскажет о готовности инфраструктуры нашей атомной электростанции. В Вене белорусскую делегацию возглавляет заместитель министра энергетики Михаил Михадюк.

Во время сессии Генеральной конференции участники обсудят широкий спектр вопросов, среди которых повышение эффективности гарантий и более широкое использование ядерной науки и технологий. Не останутся без внимания и механизмы применения гарантий МАГАТЭ на Ближнем Востоке и в КНДР, а также вопросы, касающиеся радиационной безопасности и путей укрепления деятельности агентства в области технического сотрудничества.