Ассамблея деловых кругов в Минске: учтут ли мнения потребителей и как будут работать ИП

Новости Беларуси. Правила игры на рынке сейчас активно обсуждает предпринимательское сообщество. О конструктивном диалоге бизнеса и государства шла речь 4 марта в Минске на Ассамблее деловых кругов. Она собрала в белорусской столице порядка 300 предприниматели со всей страны.

Интересовал бизнесменов и вопрос работы ИП. Сейчас готовится документ, который разрешит предпринимателям продавать несертифицированный товар.

Встреча бизнеса и власти в таком формате – очередная. Среди главных тем – работа индивидуальных предпринимателей. Бизнес-сообщество обсуждает, какими будут правила игры для ИП. Свои предложения те озвучили госорганам на фоне неопределенной ситуации на рынке.

Владимир Карягин, председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей:

Подготовлен новый нормативный акт. Он включает как раз вопрос неприменения штрафных санкций, возможность ведения продажи товаров без документов за дополнительную, конечно, плату.

Государство навстречу предпринимателям пошло, временно оградив тех от проверок. И, следовательно, ответственности. В частности, на них не распространяется указ № 48, который вводит техрегламент Таможенного союза. Это сделали, чтобы дать бизнесу возможность адаптироваться.

Еще одна позиция власти – увеличить налоги. Они для мелкого бизнеса едва ли не самые низкие в Европе. При этом оставив, по сути, прежний режим работы.

Анатолий Змитрович, глава аналитического центра Республиканской конфедерации предпринимателей:

Нужно дать возможность предпринимателям реализовать остатки товара, зарегистрировать сертификаты, например, третьих стран, если страна является импортером. Тогда проблем не будет. Стоимость самой сертификации может многократно повысить стоимость реализованной продукции. Будет невыгодно заниматься просто реализацией этой продукции.

Каждый год бизнес предлагает власти десятки инициатив в рамках так называемой «Платформы». Этот – не исключение. На Ассамблее озвучили 85 конкретных идей, как улучшить развитие бизнеса и экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 10 лет в стране реализовали почти полтысячи предложений от предпринимателей. Но, сетуют последние, эта цифра должна и может быть больше.

Александр Сабодин, финансовый аналитик:

Мы всегда были за диалог с властью, за государственное и частное партнерство. Бизнес дает сигналы власти снизу. Поэтому диалог нужен. В принципе, работа ведется, продолжается. Главное, чтобы она не прекращалась.

Как будет развиваться ситуация, зависит от документа, который будет рассмотрен в ближайшее время. Ясно одно: учтут мнения каждого, будь то продавца или потребителя. Ведь бизнес, причем и мелкий, и крупный, это, в том числе, благосостояние каждого из нас.