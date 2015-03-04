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Минск: на Ассамблее деловых кругов 4 марта обсудили вопрос работы ИП

04 марта 2015 13:56
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Новости Беларуси. Конструктивный диалог бизнеса и государства. Ассамблея деловых кругов проходит 4 марта в Минске. На ней собрались порядка трех сотен предпринимателей со всей Беларуси. Среди основных тем — совершенствование делового климата страны, государственно-частное партнерство. И, конечно, вопрос работы «ИП».

Пока не подписан новый документ, предпринимателям разрешено торговать по старым правилам, то есть без сертификатов качества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бизнес-сообщество сейчас активно обсуждает, каковы должны быть правила игры на рынке.

Владимир Карягин, председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей:
Подготовлен новый нормативный акт. Он сегодня находится у главы государства. Он включает как раз неприменение штрафных санкций, возможность ведения продаж товаров без документов за дополнительную, конечно, плату, вопросы сбора НДС. Конечно, это мера временная. Она дает адаптационный период предпринимателям.

Анатолий Змитрович, глава аналитического центра Республиканской конфедерации предпринимателей:
Нужно дать возможность предпринимателям реализовать остатки товара, зарегистрировать сертификаты, например, третьих стран, если страна является импортером. Тогда проблем не будет. Стоимость самой сертификации может многократно повысить стоимость реализованной продукции. Будет невыгодно просто заниматься реализацией этой продукции.

# Экономика # Бизнес в Беларуси # Владимир Карягин # Анатолий Змитрович

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