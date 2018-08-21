Немецкий инвестор вложит 20 миллионов евро в мебельное производство в Ивацевичах

Новости Беларуси. Там запланировано строительство собственной фабрики. До этого времени под производство арендуют площади «Ивацевичдрева», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На первом этапе 1,5 миллиона евро вложат в производство мягкой мебели, первую партию которой хотят получить уже в сентябре 2018 года. Работать на производстве будут белорусские специалисты, прошедшие профессиональную подготовку на предприятиях, принадлежащих немецкой компании.