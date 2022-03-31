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Новости экономики за 31.03.2022

31 марта 2022 15:55
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Новости Беларуси. Как выглядит «антисанкционный» автобус белорусского производства? Готова ли новая схема расчета за российский газ в рублях? Чем рост цен на зерно угрожает арабскому миру и почему американские власти вывели из-под санкций российские удобрения?  

С деловым обзором дня Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Новости экономики за 31.03.2022-1

«МИРОВЫЕ ЛИДЕРЫ НЕ БЫЛИ МУДРЫМИ В ОЦЕНКЕ СИТУАЦИИ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ РЫНКЕ. ЭТО ВЗВИНТИЛО ЦЕНЫ»  

«Мировые лидеры не были мудрыми в оценке ситуации на энергетическом рынке, поэтому цены на энергоресурсы такие высокие», – заявил глава итальянской нефтегазовой компании Клаудио Дескальци, выступая на Глобальном энергетическом форуме в ОАЭ.  

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По его мнению, цены на газ выросли из-за того, что отрасль недоинвестировала 45 % того, что инвестировала в предыдущие 7 лет, а уж затем возник российский фактор. Он также затруднился ответить, где Европа сможет взять газ для замены российского, отметив, что заместить 160 миллиардов кубометров газа будет нелегкой задачей.  

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Клаудио Дескальци # Фотофакт

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