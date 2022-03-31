США сняли санкции с российских удобрений. Сделают ли это в Европе?

США сняли санкции с российских удобрений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Иностранные компании могут покупать их на международных рынках. Такой пункт содержится в новой лицензии управления Минфина США. На такой шаг американские власти пошли, стремясь предотвратить дефицит продукции. Специалисты сочли такое решение важным сигналом.

Последовать примеру Вашингтона теперь могут и его европейские союзники, что восстановит привычные схемы поставок. Россия занимает около трети мирового рынка разных видов удобрений. На долю Беларуси приходится 20 % мирового экспорта калийных удобрений, а вместе с Россией – около половины. После введения санкций цена удобрений обновила исторические рекорды: фосфатные подорожали в два раза за полгода, калийные – на 50 %.