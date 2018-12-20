Игорь Ляшенко: потери Беларуси от налогового маневра в РФ в 2019 году составят до 400 миллионов долларов
Новости Беларуси. Белорусские парламентарии завершают работу осенней сессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В преддверие заключительных заседаний депутаты и сенаторы провели совместную встречу, где на их вопросы отвечало правительство.
Так, вице-премьер Игорь Ляшенко, подводя экономические итоги года, отметил рост ВВП на 3,5% и значительную долю экспорта белорусских товаров – сегодня 60% нашей продукции продают за рубеж.
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В 2019 году надеются прибавить за счет модернизированных предприятий легкой промышленности, деревообработки и машиностроения. Среди рисков – потери до 400 миллионов долларов от налогового маневра России.
Больше всего на себе ощутят это нефтеперерабатывающие предприятия. Как отметил вице-премьер, Беларусь не оставит тему поиска компенсации. Но возможные риски все-таки заложили в бюджет на 2019 год. Его рассмотрели сенаторы на заключительном заседании осенней сессии.