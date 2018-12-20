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Нацбанк: Ставка рефинансирования к концу 2019 года составит 9-10%

20 декабря 2018 13:36
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Новости Беларуси. Ставка рефинансирования к концу 2019 года при отсутствии значимых шоков составит 9-10%. Об этом 20 декабря заявил председатель правления Нацбанка Беларуси Павел Каллаур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сохранить ставку рефинансирования на текущем уровне – одна из главных задач в работе Нацбанка на 2019 год.

Нацбанк: Ставка рефинансирования к концу 2019 года составит 9-10%-1

С августа отмечается ускорение инфляции, присутствуют дополнительные внешние шоки и напряжённость в регионе. Но при этом значимых оснований для корректировок нет. Так, ставки по новым кредитам банков в национальной валюте ожидаются в размере 10,5-11% годовых. Среднее значение ставок в экономике и их динамика соответствуют макроэкономическим показателям страны. Индекс потребительских цен по итогам 2018 года оценивается на уровне не выше 5,5 %.  

Нацбанк: Ставка рефинансирования к концу 2019 года составит 9-10%-4

Павел Каллаур, председатель правления Нацбанка Беларуси:
Напомню, что по итогам 2014 года инфляция в стране составляла 16,2%. Процентные ставки по новым рыночным кредитам в национальной валюте будут находиться вблизи текущего значения – около 11%. Это исторический минимум.

Нацбанк: Ставка рефинансирования к концу 2019 года составит 9-10%-7

Золотовалютные резервы Беларуси оцениваются в 7 млрд. долларов США, за последние два года они выросли на 2 млрд. Главные задачи на 2019 год – поддержание ценовой и финансовой стабильности, наращивание золотовалютных резервов и снижение внешнего долга страны.

# Ставка рефинансирования в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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