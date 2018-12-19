Валерий Бороденя о новой редакции НК: «Будет существенное сближение бухгалтерского и налогового учёта»

Новости Беларуси. Депутаты приняли проект новой редакции Налогового кодекса. Как рассказали в Министерстве финансов, документ станет дружелюбнее к бизнесу, да и в целом проще и понятнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Бороденя, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Документ разрабатывался при привлечении широчайшего круга заинтересованных. Ни для кого не секрет, что одна из групп была из 60 человек. Причем она была открытой, туда могли приходить люди, которые считали для себя актуальной какую-то проблему конкретную. Дебаты шли очень горячие, наверное, поэтому нелегко принимается этот документ, много обсуждений.

Но мне кажется, что это тот консенсус, который реально достигнут в обществе.

Что касается новаций, то, конечно, очень важно, наверное, для всех бухгалтеров, которых много в нашей стране, то, что будет существенное сближение бухгалтерского учета и налогового учета. В основном этом по датам, по оформлению перечня документов.