Андрей Шорец: У нас есть категории граждан, которые не знают, что делать с имуществом, которое они купили в 2011 году

На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает председатель Минского городского исполнительного комитета Андрей Шорец.

О событиях последних суток, даже двух суток. Понятно, что в предновогодние дни всегда наблюдается легкий ажиотаж в магазинах. Но согласитесь, что сейчас уровень этого ажиотажа повыше, чем обычно. Я вчера с трудом протиснулся в автобус, да и в салоне говорят только, что, где, чего купить, где чего успеть, пока еще не разобрали. Некоторые – с коробками от телевизоров, от микроволновок. Разговоры только о том, где можно затариться. На ваш взгляд, этот ажиотажный шоппинг, который сейчас происходит, – это оправданно, это нормально либо все-таки не совсем?

Андрей Шорец:

С нашей точки зрения, эта проблема надуманна, каких-то оснований для поднятия цен как у импортеров, так и у торговых сетей нет. И об этом свидетельствует работа государственной торговой сети, государственных магазинов. В государственных магазинах цены не поднимались, про это даже не говорилось. И наши магазины работают в штатном режиме, как, впрочем, и все другие. Я думаю, что этот ажиотажный спрос спадет и люди подумают, для чего им это: зачем по несколько холодильников в доме, несколько телевизоров. И это не самое лучшее средство сбережения.

У нас в Минске хватит вообще телевизоров, микроволновок, чтобы удовлетворить даже такой ажиотажный спрос? Может такое случиться, что их просто не хватит?

Андрей Шорец:

Хватит. Хватит всех товарных позиций (как продовольственной, так и непродовольственной группы). Поэтому это больше искусственно надуманная проблема.

Обычно во время колебания валютного курса цены в магазинах, как правило, растут вверх. Вниз – практически никогда, вверх – как правило. Наверняка ситуацией, которая сейчас происходит, кто-то захочет воспользоваться. Вот это вообще законно? Это правомочно, потому что курс валютный, вроде бы, не подрос? Появились другие условия покупки валюты, но курс остался прежним.

Андрей Шорец:

Законных оснований для поднятия цен нет. Да, действительно, отдельные торговые предприятия, индивидуальные предприниматели захотели получить дополнительный доход на волне этого ажиотажного спроса. Но мы эту ситуацию мониторим. Позавчера, вчера и сегодня соответствующие службы работали, мы зафиксировали уровень цен. И при выявлении таких фактов мы будем очень жестко реагировать, применяя все законные методы для того, чтобы эти цены вернуть обратно.

Я понял, ситуацию вы мониторите. А есть уже случаи, что цены подняли? И, вообще, что за это грозит? Я вот, например, вчера в Интернете смотрел. Интернет-продавцы некоторые подняли цены, они доллар считают совсем по другой цене, не такой, как у Нацбанка. В данном случае какое наказание? И прецеденты есть уже?

Андрей Шорец:

Прецеденты, наверное, тот факт, что одна из самых крупных торговых Интернет-площадок прекратила существование. Это Onliner.by. Отдельные импортеры попытались вчера поставить в торговую сеть продукты по новым ценам. Эти машины магазины развернули и отправили назад. Я думаю, что ситуацию мы стабилизируем. Достаточно законных рычагов у всех соответствующих структур, чтобы ситуация была под контролем. И отдельные частные лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица, чтобы не получили сверхдохода. Этого не будет, и государство за этим четко следит.

А какая здесь логика? Ведь понятно, что большинство продавцов, которые продают компьютеры, телевизоры, закупали этот товар по другой цене, даже не по той, по которой, может быть, они пересчитали сейчас. Почему они повышают цены? Это спекуляция или, может быть, бизнес и ничего личного?

Андрей Шорец:

Это обыкновенная жажда наживы. Для того, чтобы на волне этого ажиотажного спроса заработать лишний рубль.

Кстати, мы уже не один раз наблюдали такую ситуацию (в 2009 и в 2011 годах). Народ начинает скупать холодильники, телевизоры, едет в Россию покупает машины, например. Это что, у нас уже такая народная забава появилась – кто больше чего скупит?

Андрей Шорец:

Это, наверное, не народная забава. Это на волне вот этого искусственно подогретого спроса. Отдельные граждане наши превращают свои квартиры в склады. И не секрет, что есть у нас отдельные категории граждан, которые еще не знают, что делать с тем имуществом, которое они купили в 2011 году. Это не квартира, а склад: несколько холодильников, несколько телевизоров, которые за этот период уже морально начали устаревать. Технологии развиваются вперед семимильными шагами. Поэтому я думаю, что это не совсем оправданное средство механизма сбережения собственных средств.

А, может быть, вы тоже поддались этому ажиотажу, что-то себе уже успели прикупить? Например, по какому телевизору вы смотрите СТВ? Какой марки: белорусской или все-таки импортной?

Андрей Шорец:

Нет, у меня есть телевизор «Горизонт», есть «Панасоник», который куплен еще в 2009 году, который я с удовольствием смотрю, который радует меня и мою семью.

Понятно, что у каждого белоруса, в каждой семье есть традиция откладывать деньги на учебу ребенка, на что-то еще. Вы деньги откладываете? Или где вы их храните: в банке или, может быть, дома в чулке, в коробке какой-то?

Андрей Шорец:

Я храню деньги в «Беларусбанке», на карточке, на своей зарплатой карточке. И здесь я не создаю проблему из этого. Может быть, нет того объема средств, чтобы думать, где их разместить. Поэтому зарплата на карточке, сколько надо, я постоянно пользуюсь.

Новый год – это, конечно же, не только праздничный стол, но и подарки. Говоря об этих подарках, которыми, конечно же, будут закупаться белорусы, особенно в столице, ведь Минск – это, собственно, город, где больше всего сосредоточено денег у нас в республике. Этих подарков хватит на всех? Имеет смысл, может быть, их заранее купить либо все-таки здесь не надо никакого ажиотажа, не надо никуда спешить – каждый найдет на любой вкус, цвет и размер подарок?

Андрей Шорец:

Вы абсолютно правы. Достаточно на любой кошелек, на любой вкус, на любой цвет. Подарков достаточно как продовольственной группы, детских подарков, сладких подарков, так и промышленной группы. Поэтому надо спокойно подумать, какие подарки люди хотят преподнести своим близким, и спокойно их совершать, не создавая ажиотажного спроса.

Что касательно графика работы магазинов, он уже определен?

Андрей Шорец:

Есть. График работы магазинов определен, он сформирован, исходя уже из опыта. Не первый год мы этим занимаемся. Мы видим, до какого периода необходимо, чтобы магазины работали. Более того, мы сейчас пересмотрели режимы работы транспорта в новогоднюю ночь и продлили до четырех часов работу метро. Поэтому я думаю, мы делаем все, чтобы горожанам было комфортно встречать и проводить праздники.

На вашем столе, может быть, пока еще предновогоднем, какая продукция? Белорусская? Вы вообще довольны ее качеством?

Андрей Шорец:

Я сейчас словил себя на мысли, что на моем столе импортное? То есть фактически то, что производится в стране из продовольственной группы, по-моему, достаточно на любой изысканный вкус можно удовлетворить все потребности любой семьи. Поэтому я думаю, что процентов на 99,9 продовольственный стол моей семьи составляют белорусские продукты.

Если в целом, то Минск как готовится к рождественским праздникам? Может быть, у нас будет что-то особенное на Новый год?

Андрей Шорец:

Улицы украшаются, световая реклама устанавливается новая. Шествие Дедов Морозов, которое уже стало традиционным (800 Дедов Морозов), на Рождество пойдут. И мы приглашаем всех минчан и гостей столицы принять активное участие в этом мероприятии. В целом достаточно широкая программа, и она предполагает не только центральные части города, но и на районных площадках. Поэтому я думаю, что на любой вкус, на любой возраст, на любой интерес. План мероприятий широчайший, он есть и в печати, и на Интернет-сайтах. Мы приглашаем всех. Я думаю, что в эти длинные праздники каждый минчанин и гость столицы найдет для себя развлечение.

А какие подарки вы любите дарить своим близким? Может быть, уже что-то выбрали на Новый год?

Андрей Шорец:

Подарок и ценен тем, когда он в тайне. Я думаю, что 1 января моя семья увидит. Я думаю, что понравится.