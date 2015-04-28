Новости Беларуси. Египетские бизнесмены заинтересованы в сотрудничестве с Беларусью в химической отрасли, строительстве и сфере сельского хозяйства. Об этом шла речь во время бизнес-встречи руководителей отечественных предприятий с деловыми кругами Египта.

В Беларусь приехали владельцы крупных компаний, представляющих различные секторы экономики. Это нефтехимия, добыча минеральных ископаемых и производства удобрений.

Во время пребывания в нашей стране египетские бизнесмены посетят ряд белорусских предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шериф аль-Габали, председатель египетской компании по производству фосфатных удобрений:

Я возглавляю компанию, которая занимается химической промышленностью. И взаимодействие в данной области наиболее интересно для нас. Также Беларусь богата своими калийными удобрениями. Поэтому мы планируем встретиться с представителями белорусской калийной компании. Это один из лидеров на рынке, и мы надеемся, наладить с ними сотрудничество.

Мотаз Раслан, председатель Египетского совета устойчивого развития:

Мы заинтересованы в сотрудничестве с Беларусью. В машиностроении у нас уже налажено плодотворное взаимодействие. И я отмечу, что Беларусь в этой сфере занимает достаточно весомую долю на рынке. Также есть огромный потенциал для совместных проектов в сельском хозяйстве, молочной отрасли и производстве удобрений.

Между странами налажено тесное сотрудничество в области машиностроения. На территории Египта действует несколько совместных сборочных производств. За 2014 год товарооборот между странами вырос в 2,5 раза и составил более 150 миллионов долларов.