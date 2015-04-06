Минторг Беларуси: Сегодня нет оснований для повышения цен

Новости Беларуси. В Беларуси отменен мораторий на рост цен. Он действовал с конца декабря. Постановление Совмина действует уже почти неделю. Изменились ли за это время цены на товары? Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ отправилась за покупками.

Оксана привыкла доверять отечественному производителю. Вот уже который год сумки покупает только наши. Цена и качество — оптимальное соотношение. Новость о том, что цены теперь могут неограниченно расти, восприняла спокойно — на ее сумке это точно не отразиться.

Оксана Бруснецова, покупатель:

Сумки я покупаю преимущественно белорусского производителя. Мне они нравятся. Вот сумка - красивый дизайн, подойдет и на выход, и для повседневности.

Юлия Матяш, СТВ:

И хотя недавно мораторий, сдерживающий рост цен был отменен, продавцы не торопятся увеличивать стоимость товаров. К тому же, никаких экономических предпосылок для увеличения стоимости, например, этого джемпера нет. Он был сделан на белорусском предприятии с использованием белорусских материалов.

Резкое увеличение цены таким товарам не грозит. Ведь полностью белорусское производство не привязано к валютной корзине, а, значит, изменение курса никак не повлияют на стоимость. Производители и продавцы знают – в выигрыше тот, кто сделает лучшее предложение. Чем больше цена – тем меньше покупательский интерес, а соответственно, и доходы.

Тамара Орлова, начальник отдела цен Центрального универмага Минска:

Независимо от того, было постановление №1207 или на сегодня это постановление отменили, ценовая политика направлена на то, чтобы цены были ниже. Поэтому об увеличении размера торговой надбавки речи у нас не идет.

И если с отечественным товаром все останется по-прежнему, то во сколько себя оценит импортный, остается загадкой. Путь до белорусского прилавка требует затрат: транспортировка, таможенные пошлины, хранение. Причем, заграничные товары приходят к нам за заграничную валюту.

Законодательное сдерживание цен прекратилось, но заоблачных цен в своих чеках бояться не стоит. Хотя законодательное сдерживание цен прекратилось, включилось другое — экономическое. Конкуренция просто вытолкнет необоснованно завышенные цены. Без желаемой покупки не останется никто, ведь потребительский рынок обеспечен широким ассортиментом.

Тамара Орлова:

Представлен широкий ассортимент как отечественного, так и импортного товара сложнобытовой техники. Поэтому сегодня покупатель может сориентироваться, как на отечественный товар с более низкими ценами, так и на импортные с более высоким уровнем цен.

Хлеб, молочная продукция и овощи. Этот продовольственный набор вне всех экономической ситуаций. Цены на такие продукты питания Минторг контролировать не прекращает. Так называемая социальная корзина должна быть доступна всегда и всем. Иностранные продукты питания не ударят по карману также — сработают все те же законы конкуренции.

Тамара Орлова:

Каждый производитель, каждый импортер, каждый поставщик заинтересован в том, чтобы его товар реализовывался. Мы, в свою очередь, как торговое предприятие нацелены на удовлетворение покупательского спроса в широком ассортименте товаров по доступным ценам. Поэтому ждать, что сегодня-завтра у нас цены вырастут… Мы не ожидаем такого.

Павел Филиппов, начальник управления экономики, финансов и цен Министерства торговли Республики Беларусь:

Существенных предпосылок для значительного роста цен нет. То есть, для производителей и импортеров в условиях относительного снижения покупательского спроса нет оснований для повышения цен. Кроме того, я думаю, для производителей и импортеров, в первую очередь, должна вестись работа на снижение издержек, формирование той конкурентной цены, которая будет сегодня на рынке.

Зимнее ограничение роста цен немного сгладило амплитуду колебания на валютном рынке, тем самым помогло покупателю смягчить негативные последствия. Сейчас, когда курс рубля стабилизировался, такая необходимость отпала.