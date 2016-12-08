Андрей Кобяков распорядился создать проектный офис для работы с банками группы ВЭБ

Новости Беларуси. Экспортные проекты Беларуси и России получат поддержку интеграционной платформы. 8 декабря в Доме Правительства меморандум о ее создании подписали вице-премьер Василий Матюшевский, а также представители группы банков ВЭБ.

Такая форма сотрудничества позволит объединить усилия двух стран по продвижению совместных проектов, а также поможет нашим производителям выходить на третьи рынки.

По распоряжению премьер-министра Беларуси создан проектный офис. В ближайшее время появится и сам перечень инвестиционных проектов с большим интеграционным потенциалом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Лузгин, председатель правления ОАО «Белвнешэкономбанк»:

У нас уже есть примерные наработки действий, которые мы будем осуществлять для выполнения данного меморандума.

Перечень, конечно, будет еще формироваться. Мы уже запрашиваем данные у наших ведомств, у российских.

Именно по тем предприятиям, которые в наибольшей степени вовлечены в интеграционные процессы между Республикой Беларусь и Россией. И затем будем с ними работать именно в этом направлении.