Прямой эфир

Правительство планирует ввести субсидии на оплату услуг ЖКХ до октября

03 марта 2016 17:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Правительство планирует ввести субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг до октября. Об этом сегодня, 3 марта, заявили в Минкономики.

Напомним, в конце февраля Президент подписал антикризисный указ, где поручил Совмину принять меры для обеспечения социальной защиты населения, дополнительной поддержки малообеспеченных граждан и пенсионеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Развитие адресной социальной поддержки — один из главных тезисов программы правительства до 2020-ого года, которая сегодня передана депутатам.

А к 1 мая планируется ввести единую информационную систему по расчету за коммунальные услуги. Она, по мнению правительства, значительно упростит предоставление помощи.

# Экономика # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 03.03.2016
03 марта 2016 17:35

Новости экономики за 03.03.2016

Более 20 уголовных дел возбуждено в 2015 году в агросфере Гомельщины
03 марта 2016 17:20

Более 20 уголовных дел возбуждено в 2015 году в агросфере Гомельщины

Беларусь добилась за последние 5 лет прироста ВВП почти на 6%
03 марта 2016 13:52

Беларусь добилась за последние 5 лет прироста ВВП почти на 6%