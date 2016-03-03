Правительство планирует ввести субсидии на оплату услуг ЖКХ до октября

Новости Беларуси. Правительство планирует ввести субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг до октября. Об этом сегодня, 3 марта, заявили в Минкономики.

Напомним, в конце февраля Президент подписал антикризисный указ, где поручил Совмину принять меры для обеспечения социальной защиты населения, дополнительной поддержки малообеспеченных граждан и пенсионеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Развитие адресной социальной поддержки — один из главных тезисов программы правительства до 2020-ого года, которая сегодня передана депутатам.

А к 1 мая планируется ввести единую информационную систему по расчету за коммунальные услуги. Она, по мнению правительства, значительно упростит предоставление помощи.