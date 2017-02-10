Андрей Кобяков: печатания эмиссионных денег ни в коем случае быть не должно

Новости Беларуси. Беларусь не будет печатать «пустых денег», а в развитии экономики необходимо найти новые точки роста. Об этом 10 февраля заявил Александр Лукашенко на совещании по актуальным экономическим вопросам. Обсудить направление дальнейших действий во Дворец Независимости пригласили небольшую группу экспертов, которые в разные годы непосредственно участвовали в проведении социально-экономической политики страны.

Эта встреча – только начало большого разговора. В скором времени планы по обеспечению экономического роста, причем, не только на этот год, но и на ближайшее пятилетие, будут обсуждать в расширенном составе – на заседании Совета Министров, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Микст между либеральными и консервативными взглядами. За одним столом на совещании у Президента встречаются ключевые фигуры госуправления и экс-руководители аналогичных структур. Впрочем, и ныне востребованные в экономическом секторе специалисты. Банкиры, эксперты. Одни уже реализуют свой план развития экономики, другие готовы высказать накопившиеся идеи и дать свою оценку результатам работы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Скажу откровенно, в последнее время я получаю очень много писем из разных источников, от разных людей, в том числе и от тех, кого я пригласил. Они имеют свою точку зрения, свою позицию, порой критическую, в отношении некоторых направлений развития нашей экономики, высказывают ее. Я чувствую, что накопилось несколько таких предложений, которые мы должны сегодня обсудить, следуя принципу открытости разговора Президента с различными слоями населения. В данном случае эти люди выражают мнение большого слоя населения нашего общества.

Наша задача в ходе сегодняшней дискуссии – определиться по дальнейшим действиям, возможно нестандартным, которые могут придать дополнительный импульс белорусской экономике. Поясняю. Мы люди опытные. Уже не первый год руководим государством. И надо отдать должное, что мы на этом пути попробовали разные методы формирования направлений развития экономики. На деле попробовав, знаем, к чему могут привести те или иные действия, к каким последствиям. Поэтому нам уже тут ничего гадать не надо. Но есть хорошая от жизни поговорка, что истина где-то посередине.

Вот в чем суть: услышать все предложения. Чтобы не упустить стоящие идеи, внедрить самые лучшие. Доступ к обсуждению открыт. Для всех. Вне зависимости от экономической школы. Это и есть позиция Президента.

Александр Лукашенко:

Любое государство заинтересованно в своем развитии. Оно берет инструменты из одной теории, другой теории и материализует их, проводя ту или иную экономическую политику. Так вот, сегодня группа экспертов, людей, которые ко мне обращаются, все больше и больше склонны к тому, что мы должны серьезно посмотреть на суперлиберальную свою экономику или действий в экономике либеральных, и, я об этом тоже говорил, нашу экономику стоит проревизировать с точки зрения человеческого фактора, очеловечить ее насколько это возможно.

Однако важно, чтобы предпринимаемые шаги не создавали предпосылок для дестабилизации в будущем. Потому что, используя тот или иной метод, особенно такой желанный всегда – получить доступ к дешевым деньгам и так далее, которых нет, – мы сегодня можем получить некий эффект, но завтра это обернется большими проблемами. Вот этого допустить нельзя.

И наоборот. Развитие должно быть абсолютно сбалансированным. Без валютных потрясений, платежных кризисов и других негативных явлений, которые мы уже переживали.

Если, еще раз подчеркиваю, кто-то рассчитывает на какую-то масштабную эмиссию, то мое требование абсолютно известно и оно выходит из сути экономического развития последних лет: пустых денег печатать не будем. Знаю, что у многих присутствующих, я это еще раз подчеркиваю, есть предложения о задействовании дополнительных источников роста. И эти предложения от жизни. Давайте их детально рассмотрим. Но все должны давать себе отчет о том, что мы не можем отойти и от генеральной линии развития нашего государства и нашей экономической политики. Главный ее постулат – социальная справедливость, повышение уровня жизни людей, защита интересов страны и каждого гражданина.

Действующий план, который реализует нынешнее правительство и Нацбанк, получит оценку в самое ближайшее время на расширенном заседании Совмина. Нынешняя встреча ни в коем случае не подменяет обстоятельного разговора. И тем не менее, промежуточные итоги можно подвести уже сейчас.

Екатерина Жилянина, СТВ:

Буквально на днях стало известно, что Национальный банк вновь снижает ставку рефинансирования с 17% до 16%. Возможным это стало благодаря стабильным экономическим показателям. Кстати, в прошлом году ставку рефинансирования регулятор снижал четырежды. А один из важнейших показателей – инфляция – и вовсе в 2016-м оказался ниже прогноза. Обещали не превысить 12%, а по факту получили менее 11%.

Положительный тренд поддержали стабильный валютный рынок, ставка по вновь выдаваемым кредитам, и сальдо внешней торговли. Между прочим, этот показатель при просевшем в последние годы экспорте, удалось приблизить к нулю. Минус – на уровне 1 десятой процента ВВП. Экспорт – это вообще одна из основных задач для реального сектора экономики. Есть вопросы у Президента по результатам освоения новых рынков и закреплению на традиционных. Не удалось достичь правительству и запланированный экономический рост. Причины обсудят на уже упомянутом большом заседании. Сегодня же Президент поднимает вопрос: за счет каких инструментов денежно-кредитной политики можно этот рост простимулировать. И как добиться ощутимого снижения кредитных ставок.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Все сходились в том, что никакого печатания эмиссионных денег ни в коем случае быть не должно. Все развитие должно происходить на здоровой экономически выверенной основе. Спор был лишь в том, чуть быстрее или чуть медленнее осуществлять те или иные изменения параметров, которые характеризуют денежно-кредитную политику. Президент определил, что последнее слово за Национальным банком, за правительством, они несут ответственность за осуществляемую экономическую политику. Мнения экспертов, которые были высказаны, пожелания, предложения. Должны быть максимально учтены.

В 2017 год экономисты смотрят с оптимизмом. Промышленность за год продемонстрировала рост производства – 105,9%. Количество убыточных организаций сократилась значительно, меньше стали и сами убытки на один субъект хозяйствования.

Виталий Петрушкин, кандидат экономических наук:

Различные мнения о том, какая должна быть монетарная политика, очень важны, поскольку именно финансовый сектор является той сферой, которая позволяет устойчиво развиваться либо иметь какие-то проблемы нашему реальному сектору экономики, прежде всего промышленности, где, конечно же, есть над чем работать. Мне кажется, те последние два года, которые мы прожили, показали правильность выбранного курса.

Правительство ставит задачи: новых рабочих мест за год создать 70 тысяч. А рост зарплаты обеспечить за счет производительности, эффективности труда и оптимизации, причем социально ответственной, то есть с последующим трудоустройством. Среди ориентиров, кроме экспорта, – импортозамещение и инвестиции. На достижении этих целей и должны сосредоточиться белорусские эксперты. И консервативные, и либеральные.