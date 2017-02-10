Новости экономики за 10.02.2017

Новости Беларуси. Нацбанк ужесточает подходы к валютному кредитованию предприятий. Сейчас банкам необходимо провести ревизию кредитного портфеля, обозначить валютоокупаемых клиентов и, только оценив все риски, приступить к постепенному формированию резервов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

УЖЕСТОЧИТЬ ТРЕБОВАНИЯ

Белорусские экономисты считают, что ужесточение требований к заемщикам связано, с одной стороны, с желанием регулятора снизить валютные риски на банковскую систему. Кроме этого, такого рода меры способствуют дедолларизации кредитных портфелей банков и позволяют Нацбанку повышать свое влияние на денежный рынок. Напомним, получить кредиты в иностранной валюте сегодня в белорусских банках могут только предприятия и в ближайшее время данное ограничение отменяться не будет.

«ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА «ПРОДЭКСПО-2017»

Успех белорусских производителей на крупнейшей международной выставке «Продэкспо» в Москве. Сразу семью наградами конкурса-дегустации отмечен Минский завод виноградных вин. На площадке представительного гастрономического форума 300 производителей и импортеров более чем из 50 стран. Продукция Минского завода виноградных вин обошла лучшие образцы продукции из Италии, Греции, Армении. Домой белорусы увезли семь наград: по три золотых и серебряных и главный приз конкурса – золотую звезду «Продэкспо».

Иван Троцкий, генеральный директор Минского завода виноградных вин:

Продукция завоевала три золотых и три серебряных медали. Это еще раз подтверждает то, что белорусские продукты питания являются одними из лидеров в Восточной Европе, а сама продукция имеет высокий экспортный потенциал.

Сегодня Минский завод виноградных вин экспортирует продукцию в 20 стран.

НОЧЬ ЭКОНОМИИ

Банковские карточки могут не работать в Беларуси в ночь с субботы на воскресенье. С 2.00 до 6.00 будут проводиться технологические работы по модернизации комплекса обработки авторизационных запросов в режиме реального времени. В этот промежуток времени возможны перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами Банковского процессингового центра, а также в сети организаций торговли, банкоматов.

ДЕНЬГИ В ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

На четверть увеличились расходы белорусских пользователей на покупки в Интернете. Средний чек жителей нашей страны подрос почти на 15% – до без малого 19 рублей. За год каждый пользователь оплатил в среднем 8 покупок в сети на общую сумму 144 рубля. Это на 20% больше, чем годом ранее. Средний чек за авиабилеты вырос почти на 40%. Средняя сумма покупки на китайских онлайн-площадках увеличилась примерно на 10% – до 19 рублей, а средний платеж в соцсетях – почти на 50%, до без малого 14 рублей. В интернет-магазинах самые высокие средние чеки были за автомобильные аксессуары и строительные материалы.

По результатам торгов на валютно-фондовой бирже белорусский рубль окреп ко всем валютам корзины. Доллар уступил почти копейку. Курс на понедельник 1,90. Евро опустился почти на 2 копейки по Нацбанку 13 января 2 рубля 2 копейки. Российский рубль ослабел на полкопейки и за 3 рубля 23 копейки дают 100 российских рублей.