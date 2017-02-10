Александр Лукашенко: все экономические вопросы в стране необходимо решать собственными силами

Новости Беларуси. Беларусь не будет включать «печатный» станок, а в развитии экономики необходимо найти новые точки роста. Такие задачи ставит глава государства перед экспертами, участвующими в проведении социально-экономической политики страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы определиться по дальнейшим направлениям, на совещании у Президента за одним столом 10 февраля собрались экономисты, занимающие ключевые посты сегодня, и экс-руководители, долгое время работавшие на высоких государственных должностях. Впрочем, и ныне они продолжают свою деятельность в тех или иных экономических структурах. Как отметил Александр Лукашенко, в вопросе управления экономикой Беларусь использовала разные подходы. Главное требование – чтобы предпринимаемые шаги не создавали предпосылок для дестабилизации обстановки в будущем.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Любое государство заинтересованно в своем развитии. Оно берет инструменты из одной теории, другой теории и материализует их, проводя ту или иную экономическую политику. Так вот, сегодня группа экспертов, людей, которые ко мне обращаются, все больше и больше склонны к тому, что мы должны серьезно посмотреть на суперлиберальную свою экономику или действий в экономике либеральных, и, я об этом тоже говорил, нашу экономику стоит проревизировать с точки зрения человеческого фактора, очеловечить ее насколько это возможно. Однако важно, чтобы предпринимаемые шаги не создавали предпосылок для дестабилизации в будущем. Потому что, используя тот или иной метод, особенно такой желанный всегда – получить доступ к дешевым деньгам и так далее, которых нет, – мы сегодня можем получить некий эффект, но завтра это обернется большими проблемами. Вот этого допустить нельзя. И наоборот. Развитие должно быть абсолютно сбалансированным. Без валютных потрясений, платежных кризисов и других негативных явлений, которые мы уже переживали. Если, еще раз подчеркиваю, кто-то рассчитывает на какую-то масштабную эмиссию, то мое требование абсолютно известно и оно выходит из сути экономического развития последних лет: пустых денег печатать не будем. Знаю, что у многих присутствующих, я это еще раз подчеркиваю, есть предложения о задействовании дополнительных источников роста. И эти предложения от жизни. Давайте их детально рассмотрим. Но все должны давать себе отчет о том, что мы не можем отойти и от генеральной линии развития нашего государства и нашей экономической политики. Главный ее постулат – социальная справедливость, повышение уровня жизни людей, защита интересов страны и каждого гражданина.

Глава государства подчеркивает: все экономические вопросы в стране необходимо решать собственными силами, за счет грамотного регулирования и улучшения делового климата.