Андрей Кобяков: Льноперерабатывающая отрасль должна дать серьезную отдачу в ближайшем будущем

Новости Беларуси. Льноперерабатывающая отрасль должна дать серьезную отдачу в ближайшем будущем. Такое мнение высказал премьер-министр страны, посещая льнозавод в Слуцке. На предприятии закончили модернизацию. На это было потрачено порядка 240 миллиардов рублей. Это сделали после критики Президента.

Напомним, Александр Лукашенко, посещая завод год назад, остался крайне недоволен его работой. Андрею Кобякову доложили, что эффект от модернизации есть. Производство работает на полную мощность, улучшилось качество и объем продукции. А также география экспорта.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

У нас достаточно активно идет сбыт как Оршанскому льнокомбинату, так и другие виды выпускаемой продукции (короткое льноволокно). Они очень хорошо забираются нашими потребителями в КНР, вышли на рынки дальнего зарубежья по тем видам продукции, которые мы никогда не подозревали, что они могут быть валютоокупаемые. Создается целостный технологический комплекс, который позволит вывести нашу льноперерабатывающую отрасль на уровень, который она должна заслуживать.

Во время рабочей поездки премьер-министр также посетил строящийся свиноводческий комплекс. Предприятие принадлежит Слуцкому мясокомбинату. Объект, как доложили премьеру, практически готов. Производственные мощности в 24 тысячи голов скота, планируется, будут загружены к концу 2015 года.

Также в ходе рабочей поездки шла речь о ходе весенне-полевых работ. В Минской области посеяно более 80 процентов яровых культур. Менее половины — кукурузы и трав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Зинкевич, главный агроном СПК «Агрофирма «Лучники»:

С прошлого года уже основное внимание будем обращать на выращивание именно кормовых культур, потому что в Слуцком районе проблема с кормами. В этом году мы уже посеяли где-то 170 га бобовых, еще планируем около сотни в этом году люцерны посеять.