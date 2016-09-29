Новости экономики за 29.09.2016

Новости Беларуси. Участники Организации стран-экспортеров нефти

ограничили добычу сырья до 33 миллионов баррелей в сутки.

Рынок незамедлительно отреагировал повышением стоимости. Насколько вырос баррель и как изменил курс белорусского рубля – сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КВОТА НА НЕФТЬ

Цена на углеводородное сырье поднялась сразу на 5%.

Фьючерсы марки Brent торговались на уровне 49 долларов за баррель.

Вскоре в рамках ОПЕК будет создана специальная комиссия, которая определит конкретное количество добычи нефти для каждой страны.

При этом Иран отказался присоединиться к сделке.

Ожидается, что окончательные предложения по этому вопросу будут готовы к следующему заседанию, которое пройдет в конце ноября в Вене.

Михаил Грачев, финансовый аналитик:

Это приведёт к стабилизации курсов сырьевых валют. В частности, нам близок курс российского рубля. Отсюда можно говорить, что и белорусской валютной системе это будет достаточно комфортно.

Белорусский рубль отреагировал на мировую тенденцию укреплением относительно доллара и евро. Американская валюта потеряла более половины копейки.

На 30 сентября курс составит 1 рубль 92 копейки. Евро снизился не так существенно, на четверть копейки. По Нацбанку в последний день сентября – 2,16.

А вот российский рубль значительно подорожал. И завтра за 100 российских можно купить уже 3 рубля и 4 копейки белорусских.

В ПОИСКАХ ИНВЕСТИЦИЙ

Евросоюз поможет Беларуси привлечь внешние инвестиции. ЕС положительно оценивает улучшение бизнес-климата в нашей стране и условий для работы зарубежных компаний.

Отечественные экономисты оценивают потенциально возможный объем иностранного капитала в 5 миллиардов долларов.

Главный акцент, который сегодня должен превалировать при работе с инвесторами в государственном и частном секторах – это переход от кредитования проектов к прямым инвестициям.

Вассилис Марагос, глава отдела Генерального директората по соседству и переговорам о расширении Европейской комиссии:

В Беларуси предпринимаются серьёзные шаги на пути к реформам, улучшаются деловая среда и инвест-климат. В Евросоюзе приветствуют эти шаги.