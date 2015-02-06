Андрей Кобяков: ЕЭК должна в срочном порядке возобновить активную работу над списком изъятий и ограничений, существующих в ЕАЭС

Новости России. Евразийская экономическая комиссия должна в срочном порядке возобновить активную работу над списком изъятий и ограничений, существующих в ЕАЭС. Об этом заявил премьер-министр Беларуси, открывая 6 февраля в подмосковных Горках заседание Евразийского межправительственного совета.

Андрей Кобяков отметил, что накануне подписания договора об ЕАЭС Евразийской экономической комиссией были выявлены существующие изъятия и ограничения во взаимной торговле товарами и услугами. Однако на данный момент этот вопрос не то чтобы не решается, а список изъятий снова начинает расти.

Премьер-министр Беларуси также потребовал от ЕЭК до конца февраля предоставить анализ причин, которые привели к введению Россией запретов и ограничений, и направить его правительствам стран Евразийского экономического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Президент Республики Беларусь направил в адрес глав государств-членов союза соответствующее обращение, в котором акцентировал внимание на главных аспектах деятельности союза как минимум в 2015 году. Среди ключевых вопросов – реализация согласованной промышленной и агропромышленной политики, развитие экспорта и промышленной кооперации, реализация совместных инвестпроектов, разработка концепции формирования общих энергетических рынков, развитие сферы услуг, включая либерализацию каботажных перевозок, открытость в диалоге с ВТО.

Дмитрий Медведев, председатель правительства Российской Федерации:

Особое внимание придется уделить укреплению институциональных основ союза на принципах доверия, равноправия и взаимного учета интересов, устранить имеющиеся барьеры в торговле, наконец, начать осуществлять планы по переходу к согласованной промышленной политике, запуску совместных проектов, функционированию единых рынков.

Как стало известно по итогу заседания, все разногласия по присоединению Кыргызстана к ЕАЭС сняты. Необходимые документы будут подготовлены в течение недели. Их планируется представить на подпись главам государств-членов ЕАЭС уже в марте.

На следующем заседании, которое премьеры планируют провести в мае, будет рассмотрена ситуация, связанная со снятием остающихся барьеров во взаимной торговле. Кроме того, стороны намерены обсудить пакет документов по обновленному таможенному законодательству ЕАЭС.