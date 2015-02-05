Андрей Кобяков: Беларуси и России необходимо восстановить объемы товарооборота

Новости России. Беларуси и России необходимо восстановить объемы товарооборота. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на встрече в подмосковных Горках в резиденции с руководителем российского правительства Дмитрием Медведевым.

В 2014 году объем взаимной торговли составил $37 млрд. Цифра меньшая, чем в 2013 году. И для того, чтобы выйти на новый уровень, по мнению главы белорусского Правительства, обеим странам необходимо скоординировать действия.

В связи с этим Беларусь предлагает рассмотреть двусторонний план взаимодействия в сфере экономики, который можно было бы принять на ближайшем заседании Высшего госсовета Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.