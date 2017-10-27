Белорусско-европейский экономический форум открывается в Люксембурге 27 октября

Новости Беларуси. 27 октября в Люксембурге начинает работу Белорусско-европейский экономический форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выбор площадки для его проведения обусловлен авторитетом этого города в сфере международных финансов. На сегодняшний день Люксембург является ведущим в Европе и вторым в мире после США инвестиционным центром.

Нашу делегацию возглавляет премьер-министр Андрей Кобяков. Ожидается, что на полях форума глава белорусского правительства встретится с представителями европейского бизнеса.