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Белорусско-европейский экономический форум открывается в Люксембурге 27 октября

27 октября 2017 06:28
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Новости Беларуси. 27 октября в Люксембурге начинает работу Белорусско-европейский экономический форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выбор площадки для его проведения обусловлен авторитетом этого города в сфере международных финансов. На сегодняшний день Люксембург является ведущим в Европе и вторым в мире после США инвестиционным центром.

Нашу делегацию возглавляет премьер-министр Андрей Кобяков. Ожидается, что на полях форума глава белорусского правительства встретится с представителями европейского бизнеса.

# Экономика # Беларусь-Евросоюз

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