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Белорусские тракторы будут собирать в Бразилии

02 декабря 2015 17:36
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Новости Беларуси. Белорусские тракторы будут собирать в Бразилии. МТЗ прорабатывает вопрос создания сборочного производства в этой стране. Проект позволит выйти на рынок Латинской Америки.

Буквально сегодня, 2 декабря, завершена отгрузка продукции на Кубу. Сумма контракта – порядка 13 миллионов евро.

Помимо тракторов завод поставит для гарантийного и сервисного обслуживания техники запчасти общей стоимостью свыше 5 миллионов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тарас Мурог, заместитель маркетинг-директора по реализации техники и запасных частей ОАО «Минский тракторный завод»:
Было отгружено 450 тракторов различного мощностного ряда (от 80 до 150 лошадиных сил) в достаточно современной комплектации, оснащенные кондиционерами, современной гидравликой. Мы также рассчитываем на значительный контракт в 2016 году именно с Кубой, куда еще ожидаем крупные поставки. Просматриваем такие страны, как Никарагуа и Чили.

# Экономика # Международное сотрудничество # Беларусь-Бразилия # Тарас Мурог

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