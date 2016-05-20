Новости Беларуси. Минск и Рига намерены активнее поддерживать торговые отношения. Очередным шагом к сотрудничеству стало открытие на одном из крупнейших рынков белорусской столицы торгового павильона «Рижский куток».

Здесь в широком ассортименте представлены молочные, мясные и кондитерские изделия, а также пряности. В меню магазина-кафе – свежая выпечка, конфеты и шпроты. Причем всю продукцию можно продегустировать.

Торговый уголок, но уже с продуктами отечественного производства появится и на центральном рынке Риги. Примечательно, что жителям латвийской столицы уже полюбились кондитерские и молочные изделия минского производства. Кроме сотрудничества в торговой сфере, есть планы и по развитию предпринимательства, туризма, а также культурного обмена.

К слову, Рижская делегация с представителями городской власти и бизнес-сообщества 20 мая высадили аллею на территории Минского городского технопарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.