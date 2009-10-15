А.Лукашенко: Министерство энергетики обеспечивает независимость нашего государства

Президент заявляет о необходимости повышения надежности и эффективности топливно-энергетического комплекса страны.

Среди двух десятков белорусских министерств Минэнерго находится на особом положении. Во-первых, одно из самых крупных - в него входит почти сотня предприятий, на которых работает более 107 тысяч человек. Во-вторых, ведомство выделяется своим статусом: здесь, если говорят об энергетической безопасности, то подразумевают безопасность национальную.

Практику регулярных отчетов руководителей важнейших министерств и ведомств глава государства активизировал в нынешнем году. В первую очередь, это коснулось недавно назначенных чиновников. Но нынешний докладчик - министр энергетики – вовсе не новичок. Отраслью он руководит уже более трёх лет, да и в огромном океане ватт, мегаватт и гигакалорий Александр Озерец плавает уже давно.

- Это одна из центральных должностей в нашем государстве, поскольку энергетическая безопасность для нас сродни независимости нашего государства, - заявил Александр Лукашенко.

56-летнему Александру Озерцу досталось непростое ведомство. Но вот уже три года он достаточно успешно справляется с топливно-энергетическим балансом всей страны. Когда-то начинал начальником смены на Витебской ТЭЦ, а сегодня Александр Владимирович отвечает за строительство, модернизацию и реконструкцию всех белорусских ТЭЦ и ГРЭС. Президенту докладывал, как реализуется концепция энергетической безопасности, уменьшается ли удельный вес природного газа в топливно-энергетическом балансе и когда начнется строительство белорусской АЭС.

Как правило, министры на докладе у главы государства просят денег: на строительство новых объектов, модернизацию и реконструкцию. Глава Минэнерго попросил о другом: разрешения повысить тарифы на газ для населения и предприятий.

- Мы сделали несколько вариантов расчётов: базовый вариант, когда не поднимаются тарифы для населения и для реального сектора экономики – получаем несбалансированность в 2,7 триллиона. Второй вариант: если поднять тарифы для населения, дефицит уменьшается практически на 600 миллиардов, - сообщил Александр Озерец.

Свои аргументы есть и у Правительства.

- Что делать с тарифами, нужно ли их поднимать: мы слушали доклад министра энергетики, но пока не согласились с таким подходом, - заявил Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь.

Социальная направленность нашей экономической политики, в отличие от стран постсоветского пространства, позволяет белорусам не платить 100% за потребленные услуги, то есть за то же тепло, газ и свет. Мы оплачиваем только 30% затрат, а 70% компенсирует государство.

С какими же ценами на природный газ белорусы встретят новый год - на отчете у главы государства разгорелась настоящая дискуссия. Помощник Президента Сергей Ткачев считает, что экономию надо искать не в повышении тарифов, а в снижении энергозатрат, в ускорении модернизации ТЭЦ и в диверсификации: чтобы природный газ не был главным источником энергии.

Точку в разговоре поставил Президент: предложение повысить тарифы, к примеру, в ЖКХ на 5-7 долларов, отверг категорично. Максимум на 1 доллар, и то только после аргументированного обоснования и не раньше, чем с января.

- Давайте договоримся так: начиная с 1 января, в месяц по доллару, маленькими подвижками, и то - вначале обосновав и доложив Президенту. И мы спокойно, в зависимости от того, как будет развиваться кризис, будем прирастать в общей сумме на 7 долларов в будущем году. Но по одному доллару, а не по пять или семь. Надо иметь в виду, что сегодня население не может больше заплатить, - подчеркнул Президент.

Другие источники для экономии в отрасли лежат на поверхности: глава государства подверг критике неоправданно высокие зарплаты руководителей энергетического профиля и озвучил факты коррупции в системе Минэнерго.

Отчет министра внимательно слушали его непосредственные подчиненные - руководители региональных подразделений Минэнерго. Они тоже присутствовали в зале и потому финальное обращение к энергетикам Президента они услышали, что называется, из первых уст.

- Министерство энергетики – важнейшее из министерств Беларуси. Оно обеспечивает не только энергетическую безопасность нашего государства. Это министерство обеспечивает независимость нашего государства. Из этого мы должны исходить и поэтому к министерству будет пристальное внимание со стороны и Президента, и Правительства, - заявил Александр Лукашенко.