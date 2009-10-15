Цены установит продавец, а регулировать будет покупатель

Постановление Минэкономики значительно расширило список товаров, на которые будут применяться свободные торговые надбавки.

Не только экономисты, но и продавцы говорят – это мировая практика. Во многих странах уже давно работает так называемое свободное ценообразование, когда торговая надбавка определяется по решению продавца. Но последнее слово все-таки остается за покупателем. Ведь производственно-потребительский круг замыкается именно на нем. Он не купит - и кто-то вообще ничего не получит.

Потерять покупателя легко, больно потом его встретить в другом магазине, а вернуть и вовсе может не получиться. Специалисты уверены, что свободное ценообразование не столько повлечет повышение цен, сколько станет стимулом здоровой конкуренции в торговле.

- Потребитель своим кошельком управляет рынком. Покупать белорусское или покупать импортное - это право потребителя. Присутствие иностранных товаров на нашем рынке будет стимулировать и белорусских производителей производить более качественный и конкурентноспособный товар, - считает Игорь Фомин, директор департамента ценовой политики Министерства экономики Республики Беларусь.

Постановление касается лишь торговой надбавки, а не самой цены продукта. Если раньше она не превышала 30%, то теперь границы стерли. Но и в такой ситуации, и это тоже мировая практика, государство будет контролировать так называемые свободные цены. Совершенно необязательно, что цены станут «кусачими». Во всяком случае, набросить пару сотен рублей, к примеру, на молоко, хлеб и мясо не удастся. Цены на перечень товаров, в который включено 50 позиций, по-прежнему будет регулировать государство.

Вслед за постановлением вышел указ Президента, который значительно расширяет возможности антимонопольных служб. Документ не только защищает конкурентную среду, но и позволит избежать сговора компаний, которые желают нажиться на либерализации в ценообразовании.

- Указ направлен в том числе и на так называемые межрегиональные торговые войны. Антимонопольному органу даны прямые указания и полномочия отменять решения как государственных органов, так и должностных лиц, которые ведут к нарушению антимонопольного законодательства, - отметил Игорь Фомин.