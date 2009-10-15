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Европейская комиссия поддерживает создание Таможенного союза Беларуси, России и Казахстана

15 октября 2009 15:25
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О развитии транспортно-логистической системы Беларуси и других транзитных стран Европы шла речь на очередной сессии Международных дорожных перевозок.

Она завершает работу в Минске. По мнению экспертов, таможенный союз откроет широкие перспективы для внешней торговли Беларуси и укрепит позицию республики как ключевой страны в системе международного транзита.

- Мы приветствуем создание Таможенного союза, поскольку любой таможенный союз ведёт к снятию внутренних границ и устранению барьеров для международного транспорта и торговли. И со своей стороны, готовы оказать всю необходимую помощь совместно с другими организациями, - отметил Константин Глухенький, эксперт по экономическим вопросам транспортного отдела Европейской экономической комиссии ООН

# Экономика

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