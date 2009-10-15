В Витебске открылся Международный инвестиционный форум

В нем принимают участие бизнесмены из Польши, Латвии, Венгрии, Словакии, России.

Первые инвестиции на Витебщину придут по воздуху. Северный регион - сердце воздушных транспортных артерий, связывающих европейские центры - очень интересует российских и латвийских авиаторов.

- У нас уже существует транспортная программа, в которую входит производство транспортных средств - и авиационных, и наземного транспорта. Мы заинтересованы в участии в этих программах, - утверждает Физули Аташ Оглы Фараджаев, генеральный директор подразделения Тушинского машиностроительного завода (Россия).

Транспортная логистика - востребованное, но дорогостоящее направление. Первым делом для иностранцев - самолеты. Латвийский капитал поможет оршанским авиаремонтникам реализовать потенциал в международных транспортных коммуникациях.

- В пользовании предприятия есть аэродром, который способен принимать все типы воздушных судов, он сертифицирован и находится в рабочем состоянии. На завод заходит железнодорожная ветка. Рядом с Оршей находится пересечение двух международных магистралей – есть вся транспортная инфраструктура. Это идеальное место для развития транспортной логистики, - рассказывает Владимир Троицкий, директор Оршанского авиаремонтного завода.

- Возведение международного логистического центра на базе аэропорта авиаремонтного завода является очень перспективным, - считает Нормундс Круминьш, представитель логистической компании (Латвия).

Иностранному бизнесу на Витебщине готовы предложить сразу 140 инновационных проектов в самых разных отраслях: промышленность, сельское хозяйство, туризм, сервис, экология. Причем каждый заинтересовывает инвестора по-своему.

Северный регион славится «северным шелком». В Витебской области наибольшее количество льнозаводов и единственный в стране льнокомбинат. Впервые белорусский лен так широко разрекламирован. На выставке представлен весь цикл производства: от сырья до готовых изделий. А ведь лен – это самая благодарная культура. Из него получают одежду, топливо, лекарства и даже пищу.

По объему иностранных инвестиций Витебщина – пока четвертая в республике. Но перспективных направлений немало.

- Каждый раз, когда мы приезжаем, мы видим что-нибудь новое. В марте видели постройки и место под постройки, в июне на этих местах уже стояли здания, а сейчас в октябре уже практически закончен первый комплекс, - отметил Януш Барановски, начальник Регионального центра обслуживания Лодзинского воеводства (Польша).

Нынешний форум - уже третий в этом году. Предыдущие два принесли в инвестиционную копилку Витебщины 480 миллионов долларов. Потому проведение таких масштабных бизнес-встреч обещает стать традицией.